Uccisa a Capo Verde, raccolta fondi per aiutare figli a riportarla a casa

Condividi

Linkedin email

Marilena Corrò, 52 anni è stata uccisa alcuni giorni fa a Capo Verde. Si era trasferita da Treviso un anno e mezzo fa per occuparsi del Bed&Breakfast “A Paz” creato dal padre e lasciatole in gestione poco prima di mancare. Su Facebook è stata lanciata una raccolta fondi per aiutare i figli della donna, uno di 21 e l’altra di 17 anni, a riportare a casa la mamma e poterle dire addio.

Chi volesse aderire può farlo cliccando qui.