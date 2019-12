L’albero di Natale più grande d’Italia? È a Treviso

Condividi

Il più grande albero vivente d’Italia si trova in provincia di Treviso e più precisamente nella tenuta di Castelbrando, un castello da fiaba che è anche uno dei più antichi d’Europa, incastonato tra due borghi: Cison di Valmarino e Follina. Si tratta di un cedro dell’Atlante alto 33 metri con 3 metri di circonferenza. Una pianta di duecento anni che rende ancora più suggestiva una location già di per sé da sogno. Per illuminarlo è necessario l’intervento di scalatori professionisti.

In occasione del Natale 2019 oltre all’arbusto illuminato, la tenuta ospita un presepe di ghiaccio di 15 statue a grandezza naturale e anche questo conquista il titolo del più grande d’Italia. E’ realizzato dall’Accademia Italiana Ghiaccio Artistico con 200 quintali di materiale. I personaggi sono stati scolpiti da quattro artisti, capitanati da Francesco Falasconi, campione mondiale plurimedagliato.