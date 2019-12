Tiné contro i poteri forti: mancherà a Padova

Condividi

Linkedin email

Tutta la difficoltà del presidente del Veneto Luca Zaia nell’affrontare il tema della nuova pediatria a Padova si esplicita nel dichiarare che è pronto a «fare causa alla Soprintendenza» (Il Gazzettino 04/12/2019); solitamente, infatti, la minaccia delle vie legali è l’ultima difesa che si usa di fronte a una diatriba dalla quale non si riesce a uscire vincitori.

E infatti, le armi del governatore leghista non paiono affilate: dopo aver ribadito a più voce l’urgenza dell’intervento per i piccoli pazienti, è arrivato a paragonare l’edificazione di un nuovo edificio nell’area cinquecentesca dell’attuale ospedale al rifacimento di un capannone nel contesto di porto Marghera (sic).

Dichiarazioni arrivate in risposta al soprintendente Vincenzo Tiné, che senza mezzi termini aveva nuovamente espresso parere negativo «sulla volumetria e l’inesistente relazione formale con il contesto», annullando la discussione che da giorni occupava tecnici e politici sulla possibile installazione di una costosa, ma non risolutiva, facciata in vetro (12 milioni in più).

Il problema, insomma, non sarebbe propriamente estetico, ma sulla scelta dell’area. Questo non è una novità, visto che oggi si è tutti concordi a considerare quella di costruire a ridosso delle mura, risalente agli anni ’50, come uno scempio urbanistico. Già nel 2007 il progetto della “barchetta” dell’architetto Mario Botta per pediatria aveva ricevuto uno stop ai lavori per la presenza nella zona di reperti archeologici di epoca romana. Nella stessa fase della contestata progettazione, si evidenziava la presenza di spazi limitati e l’obbligo di uno sviluppo in altezza con complessi adeguamenti tecnici. Che non fosse la zona giusta lo si poteva intuire? Nessuno però lo dichiara apertamente, perché questo richiederebbe un’ammissione di colpa a tutto tondo.

In compenso le ultime parole di Tinè sul suo lavoro di verifica tecnica sono di una nettezza che inchioda i promotori del progetto: «Noi perdere tempo? Lo hanno perso loro due anni fa con quel piano discutibile» (Il Mattino, 3/12/2019), aggiungendo sul Mattino di oggi che ci sono innumerevoli passaggi da compiere, specie se si costruisce dove ci sono mura storiche, quindi «l’istruttoria sarà infinita. Durerà vent’anni. Questo è il tempo che ci vorrà per vedere completati sia il nuovo Giustinianeo che il Polo di Padova est».

Ecco perché lascia spazio a molte riflessioni il fatto che il giorno seguente, a soli tre mesi dal suo arrivo, Tiné sia stato (bruscamente) trasferito a Verona, che lui stesso, ostentando diplomazia, ha definito un «normalissimo cambio voluto dalla Direzione Generale».

Ancora nulla di formale, ma pare che, ancora prima del suo arrivo, il nome del nuovo soprintendente, Fabrizio Magani, abbia rasserenato l’azienda ospedaliera che si dice pronta a presentare nuove ipotesi sull’aspetto esteriore, in sostanza qualche ritocco ma senza toccare la sostanza dell’impianto originale. Basterà «cancellare le finestre colorate» (sic).

Nuovo Soprintendente, nuova interpretazione della legge? Pare di sì, visto che in un giorno si è in grado di superare mesi di valutazioni tecniche su un vincolo a protezione del bastione Cronaro e a “promuovere” un progetto che richiedeva cambiamenti sostanziali.

Tutta la tensione di questi mesi si è trasformata in complimenti e calorosi saluti d’addio da parte del sindaco Sergio Giordani, che dovrà gestire i malumori degli esercenti delle piazze cittadine per «il colpo di coda» con cui il temerario Tinè, pur in partenza, ha imposto con un provvedimento restrittivo per orari e spazi dei plateatici. Un lascito, questo, che misura forse la determinazione e il coraggio di un tecnico che aveva ben chiaro il suo ruolo in questa partita: tutelare i beni archeologici e il paesaggio. Contro i “poteri forti”.