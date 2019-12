Nascondono 44 chili di droga nell’Outlet di Occhiobello: arrestati

Condividi

Linkedin email

Avevano nascosto 44 chili di marijuana, destinata al mercato ferrarese, in un locale all’interno dell’Outlet di Occhiobello e aspettava solo il momento buono per prelevarla senza destare sospetti. Così un 48enne di Salerno e un 42enne di Sant’Arcangelo di Romagna sono finiti in manette durante un blitz della squadra mobile di Ferrara che li ha bloccati proprio mentre caricavano su un furgone le ultime buste con all’interno dalla sostanza stupefacente. La società Occhiobello Outlet Village srl dichiara la totale estraneità agli eventi.