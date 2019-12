Pediatria: Amitié Sans Frontières, 18 mila euro per ecografo a Bambino Gesù

Condividi

Roma, 5 dic. (AdnKronos Salute) – Raccolti oltre 18 mila euro durante il galà annuale promosso da Amitié Sans Frontières Club Service di Roma. L’evento ha consentito la raccolta fondi grazie alle donazioni spontanee erogate da aziende e professionisti. Il denaro sarà devoluto, per un terzo, al progetto internazionale di Asf in partenariato con l’Unhr Secours Yémen 2019 e, per i restanti due terzi, alla Fondazione Bambino Gesù di Roma per l’acquisto di una sonda ecografica wireless per il reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale pediatrico e in sostegno della campagna ‘Frammenti di luce’ per l’accoglienza e la cura dei bambini umanitari.

E’ stato possibile raggiungere un risultato così importante – indica una nota – grazie alla straordinaria partecipazione al galà di 350 persone e al contributo organizzativo di 46 tra aziende e professionisti uniti dai principi di amicizia e solidarietà. Il Club Service Asf di Roma ringrazia pertanto tutti i partecipanti all’evento che, contribuendo a supportare questi due importanti progetti, hanno aiutato a portare avanti quei valori di giustizia, tolleranza e amicizia che guidano l’impegno di Amitié Sans Frontières.