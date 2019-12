Reddito di cittadinanza, al via anche per gli extracomunitari

Condividi

L’Inps ha reso noto di aver sbloccato la procedura per l’erogazione del reddito di cittadinanza alle famiglie extracomunitarie che ne hanno diritto e che finora avevano visto la richiesta bloccata per mancanza di documentazione aggiuntiva. Già inviati gli sms per avvertire del via libera alla domanda.

Sono 55 mila gli extracomunitari che ricevono già il beneficio, ora arriveranno a 78 mila (su poco più di un milione di beneficiari totali). Una volta dimostrato di avere tutti i requisiti, sarà rilasciata la carta e il contestuale invio della prima disposizione di pagamento. Successivamente verranno inviate anche eventuali mensilità arretrate.

