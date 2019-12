Papa incontra vittime Vaia: «Ascoltiamo segnali d’allarme del creato»

Condividi

Papa Francesco oggi ha ricevuto in udienza la gente colpita dalla tempesta Vaia, luoghi da dove provengono l’abete e il presepe di piazza San Pietro. Bergoglio ha fatto un appello: «Ascoltiamo i segnali d’allarme che il creato ci manda e che ci chiedono di prendere subito decisioni efficaci per la salvaguardia della nostra casa comune».

«L’incontro odierno – osserva Francesco – mi offre l’opportunità per rinnovare il mio incoraggiamento alle vostre popolazioni, che l’anno scorso hanno subito una devastante calamità naturale, con l’abbattimento di intere zone boschive. Ho appreso con piacere che, in sostituzione delle piante rimosse verranno ripiantati 40 abeti per reintegrare i boschi gravemente danneggiati dalla tempesta».

Fonte: Adnkronos

(ph: imagoeconomica)