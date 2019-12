VIOFF Golden Factor, contest “Dalì incontra Palladio”: in palio un viaggio a Praga

Condividi

In occasione di VIOFF Golden Factor, che si svolgerà dal 17 al 19 gennaio 2020, è stato lanciato, il contest rivolto alle scuole superiori del comune di Vicenza “Dalì Incontra Palladio”. Il concorso, ispirato alle sculture monumentali di Salvador Dalì presenti a Vicenza, la città di Andrea Palladio per antonomasia, richiede agli studenti la presentazione di elaborati sull’incontro ideale tra i due geni artistici, con l’obiettivo per i ragazzi di esprimere il proprio talento creativo, artistico, comunicativo, scenografico, poetico, pittorico, fotografico, musicale.

Il vincitore del contest riceverà una targa premio, due biglietti andata e ritorno per Praga e pernottamento per una notte e due ingressi gratuiti al Salvador Dalì Museum a Praga. La premiazioni avverrà domenica 19 gennaio 2020 presso la sede comunale di Palazzo Trissino.

Il concorso è realizzato grazie alla collaborazione con il comune di Vicenza e il patrocinio del Provveditorato agli Studi di Vicenza. La giuria che deciderà il vincitore sarà composta da Elena Donazzan, assessore all’Istruzione, alla Formazione, al Lavoro e Pari Opportunità Regione Del Veneto, Cristina Tolio, assessore alla Formazione Comune di Vicenza; Carlo Alberto Formaggio, Direttore Provveditorato agli Studi di Vicenza, Silvio Giovine, assessore alle Attività Produttive Comune Di Vicenza e Marco Carniello, direttore divisione Jewellery & Fashion IEG.