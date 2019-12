«Immigrato, chi ha lasciato il porto spalancato?»: il ritorno di Checco Zalone

Condividi

Checco Zalone ha scelto una canzone in stile Celentano/Toto Cotugno per lanciare “Tolo Tolo”, il suo ultimo film presto al cinema. Con il consueto stile ironico Zalone presenta un italiano medio di fronte a un immigrato, con alcuni riferimenti al leader della Lega ed ex ministro dell’Interno Matteo Salvini ( “immigrato, chi ha lasciato il porto spalancato?” “prima l’italiano” “immigrato, ma non ti avevo rimpatriato?”) e una seria di luoghi comuni dal lavavetri all’elemosina al carrello della spesa passando per il sex appeal.

Nel video anche una scena dal balcone che ricorda ovviamente Benito Mussolini, ma forse si riferisce a come il popuismo sfrutti il tema dell’immigrazione per un tornaconto elettorale. Non resta che attendere il film per scoprire tutto. (t.d.b.)