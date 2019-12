Belluno, prete indipendentista al prefetto: «Le auguro disagio»

Condividi

Don Floriano Pellegrini, parroco di Baliato dai Coi, in Val di Zoldo (Belluno), che ha spesso espresso posizioni politiche e sociali che potrebbero essere definite “venetiste”, ha scritto una lettera indirizzata al nuovo prefetto di Belluno, Adriana Cogode, il cui contenuto assume tratti inquietanti. «Come sacerdote le auguro ogni bene – scrive don Floriano – ma come prete del Popolo Veneto le auguro di sentirsi a disagio tra di noi, o almeno, di rendersi conto che noi proviamo disagio per la presenza di persone investite del suo ruolo».

Don Floriano prova a spiegare così la sua avversione per la figura istituzionale del prefetto: «È venuto qua mandato dal governo degli Italiani e a tenerci sotto gli ordini che fanno capo a Roma. In questo momento non abbiamo la capacità di essere indipendenti ma stiamo lavorando strenuamente perché ciò avvenga e le nostre Comunità non abbiano più a che fare con prefetti mandati da Roma». (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Tutela delle genti Venete)