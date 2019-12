Influenza: Iss, oltre 760 mila italiani colpiti

Condividi

Roma, 6 dic. (Adnkronos Salute) – Il virus dell’influenza prosegue la sua corsa: il numero di casi stimati in questa settimana (dal 25 novembre al 1 dicembre) è pari a circa 152.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 767.000 casi. Lo riferisce l’ultimo bollettino stagionale della rete Influnet dell’Istituto superiore di sanità. “L’attività dei virus influenzali è ai livelli di base sebbene la circolazione virale comincia ad intensificarsi in alcune regioni italiane”, sottolineano gli esperti. In tutte le Regioni italiane il livello di incidenza “è sotto la soglia basale” tranne in Piemonte, Lombardia, Provincia autonoma di Trento e l’Abruzzo dove il virus si è diffuso in forma più intensa.

La fascia d’età più colpita rimane quella tra 0-4 anni, dove l’incidenza è pari a 5,54 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni è pari a 2,30, nella fascia 15-64 anni a 2,52 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,27 casi per mille assistiti.