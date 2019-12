«Ospedali veneti, ecco dove (e perché) le liste d’attesa sono più lunghe»

Condividi

«In Veneto va tutto bene quando si parla di tecnologia degli ospedali, di dotazioni. Non va per carenza di medici e di personale infermieristico». Giuseppe Cicciù, medico specialistico di Vicenza, è il segretario regionale di “Cittadinanzattiva”, onlus che ha in rete il “Tribunale per i diritti del malato”: 14 sportelli operativi in Veneto per raccogliere segnalazioni dai pazienti. In media ne arrivano tra le 3 mila e le 4 mila l’anno, dalle liste di attesa al comportamento di medici e personale ospedaliero. «Di queste sono pochissime quelle che arrivano alle cause per danni alla salute con contenzioso all’azienda, facendo ricorso ad azioni legali» precisa . I casi più frequenti? Le infezioni ospedaliere. Ma c’è un intero sistema sanitario che andrebbe rivisto: «Tenendo conto di come è cambiata la popolazione, sono aumentati gli anziani e le malattie degenerative e i cittadini si sono visti espropriati dei servizi. Il Veneto è diventato un ospedale diffuso, ma nel senso che gli anziani, dopo un ricovero di pochi giorni, vengono mandati a casa dove sono i parenti a farsene carico, spesso facendo anche gli infermieri. Perché l’Adi, assistenza domiciliare integrata, non sempre c’è come si potrebbe pensare e nemmeno i centri di ricovero post acuti che erano stati promessi e progettati nel piano sanitario regionale. Il ricovero in casa di riposo? Un dramma, i costi sono altissimi».

Liste d’attesa

Il problema liste d’attesa resta una priorità, in Veneto: «Le situazioni più complesse sono nel Basso Veneto e nell’Alto Bellunese, dove i servizi sono dispersi e sparuti, ci vuole una benedizione per avere una risposta in tempi utili. Il territorio privilegiato invece è l’asse Verona-Venezia, perché lì sono concentrati gli ospedali hub, le università di Padova e Verona e lo IOV, Istituto Oncologico Veneto». A soffrire sono in particolare alcuni settori: «I tempi di attesa più lunghi sono per le visite specialistiche e la diagnostica strumentale. Si parla di 3-6 mesi. Significa ricevere una risposta che non è clinica, non posso fare aspettare mesi per dire a una persona se qualcosa non funziona. E quando i tempi si allungano il paziente che ha un sospetto diagnostico finisce per rivolgersi ad una struttura privata. Gli dicono: quanto pagate con il ticket lo pagate anche da noi ma vi facciamo l’esame in una settimana. Oculistica, cardiologia e ortopedia hanno i tempi di attesa più lunghi. Anche sa variano da zona a zona. Il problema sono i controlli, gli approfondimenti. Ripeto, legati al cambiamento demografico. Prima si moriva a 60 anni, ora a 80 e questi 20 anni di differenza chiedono risposte». Anche al pronto soccorso la situazione é difficile: «Il pronto soccorso è una sorta di primo biglietto da visita della struttura. Spesso non funziona per carenza di personale».

Carenza di personale medico

Per far fronte alla mancanza di medici la Regione e il presidente Zaia da Venezia hanno lanciato di ricorrere ai neolaureati e agli specializzandi. «I neolaureati in corsia non vanno bene – sostiene Cicciù – gli specializzandi degli ultimi anni invece possono essere integrati con un tutor. Ma parlo per esperienza personale: io mi sono laureato tanti anni fa e l’esperienza da medico di medicina generale me la sono fatta sul campo, a ripensarci però non è stata una bella cosa». E anche sugli specializzandi, per la verità, qualche dubbio resta: «Dipende dall’organizzazione e dal medico dell’ospedale: se ha fiducia nello specializzando gli può dare alcune mansioni, particolari e limitate, ma così potrebbe essere un appoggio. Non gli può dare ovviamente le responsabilità. Per questo resta comunque un medico a metà, per quanto riusciamo a inserirli negli ospedali sono sempre persone che hanno bisogno di qualcuno che li accompagni nel loro percorso interno».

Nel 2020 nuovi monitoraggi al via

Cittadinanzattiva farà partire un monitoraggio dettagliato in Veneto il prossimo anno: «Le situazioni più difficili sono a macchia di leopardo, e non solo legate al tempo ma anche allo spazio. Un esempio: una ulss grande come Padova può dare una risposta al paziente anche dopo una o due settimane ma se per averla il cittadino deve fare 100 chilometri per spostarsi dalla sua comunità al presidio dall’altra parte del territorio subisce comunque un disagio, che per gli anziani diventa enorme. Il nostro monitoraggio sarà quadrimestrale, per verificare dati alla mano la situazione e poter dire: questa è la situazione che emerge, correggetela». Tra le segnalazioni che arrivano agli sportelli molte sono relative al comportamento del personale: «Il rapporto medico-paziente si è deteriorato nel tempo. Noi stiamo facendo un grosso lavoro con l’Ordine dei medici locale e nazionale, abbiamo costituito la “Carta di Vicenza” per la centralità del sistema socio-sanitario veneto vista come valore e bene comune sostenibile. L’11 dicembre saremo a Roma per presentare il “Pit – Progetto integrale di tutela” alla presenza del ministro alla salute Roberto Speranza. Io parlo da medico, dall’altra parte della barricata. Non sto facendo la guerra alla categoria, ma sono una specie di ponte per ripristinare un patto fiduciario con la cittadinanza che si è dissolto».

Appello alla politica

Cicciù chiude con un appello alla politica e alle istituzioni, perché ascoltino lo smarrimento della gente: «Tutti quelli che hanno a cuore la sanità pubblica e i valori e la sua funzione sociale devono assumersi le proprie responsabilità. E’ vero che a livello sanitario stiamo meglio rispetto ad altre regioni, ma questo non ci deve lasciare tranquilli. A livello tecnologico, strutturale e di digitalizzazione il Veneto non è pari a nessuno, ma c’è da lavorare sulla carenza di personale, problema che non c’è comunque solo qui, e sul rapporto medico, infermieri e cittadini. La politica deve diventare più attenta ai bisogni della cittadinanza e a quelli formativi degli operatori. I cittadini nelle strutture ospedaliere non si sentono accolti, ospitati nel rispetto delle loro fragilità e insicurezza. Questo è un altro punto da affrontare, ma sembra che alle istituzioni non entri in testa, impegnate ad acquistare una nuova tac o a fare tagli del nastro. Tutto bene, per carità, si investono risorse ma il problema non è solo lì».

