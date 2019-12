Condividi

Prosegue la raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per il riconoscimento della lingua veneta. Due mesi fa la raccolta si era fermata a 32 mila, ma è ancora possibile firmare. Il termine scade oggi, nei Comuni, mentre fino a domenica 8 dicembre sarà possibile firmare nei gazebo che presiederanno diverse piazze in tutto il Veneto, a cura del Comitato per il Riconoscimento della Lingua Veneta. (t.d.b.)

(Ph. Facebook – Te si Veneto se)