Gianfranco Vissani, uno degli chef italiani più apprezzati all’estero, ma anche uno di quelli che non le manda a dire, ha fatto nuovamente parlare di sé grazie a una serie di affermazioni sulle donne in cucina. «Non fa per loro – ha detto a Radio Radio – non ce la fanno proprio fisicamente ad alzare i pentoloni con agilità. Io quelle che ho le metto in pasticceria». Frasi destinate sicuramente a far discutere. (t.d.b.)

(Ph. Imagoeconomica)