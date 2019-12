Un grande Hellas beffato nel recupero. L’Atalanta sorride

Condividi

Linkedin email

Alla fine decide Berat Djimsiti, che porta 3 punti all’Atalanta con gol nel terzo minuto di recupero. Match combattuto a Bergamo fino alla fine, con l’Atalanta più volte fermata dal provvidenziale numero uno dell’Hellas Marco Silvestri, uomo chiave del match soprattutto dopo l’espulsione di Pawel Dawidowcz all’85’. Nel 3-2 finale doppiette di Samuel Di Carmine (23′ e 57′) e Luis Muriel (44′ e 64′), quest’ultimo su rigore nel secondo tempo.

Il primo tempo era finito sul risultato di 1-1. Segna prima il Verona con Samuel Di Carmine al 23′, che decide con un tiro al volo. L’Atalanta, dopo una lunga serie di tentativi, risponde al 44′ con Ruslan Malinovsky che lascia partire un gran tiro dalla distanza. Il pallone entra nel sette di sinistra ma sarà l’ultima volta che Silvestri si lascia sorprendere su quel lato. Purtroppo per il Verona non dall’altro, proprio in pieno recupero

ATALANTA-VERONA 3-2

Reti: 23′, 57′ Di Carmine (V), 44′ Malinovskyi (A), 64′ rig. Muriel (A), 94′ Dijmsiti

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic, Freuler (55′ De Roon), Castagne; Gomez, Ilicic (28′ Malinovskyi); Muriel (77′ Barrow). All. Gasperini

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Bocchetti (46′ Empereur); Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina (79′ Verre), Zaccagni; Di Carmine (86′ Adjapong). All. Juric

Ammoniti: Hateboer (A), Veloso (V), Bocchetti (V)

Espulsi: Dawidowicz all’85’ per doppia ammonizione

Vai alla pagina dello SPORT

(Ph Atalanta Bergamasca Facebook)