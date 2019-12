False assicurazioni auto: bollino rosso su 12 nuovi siti

Condividi

La Polizia locale lancia l’allarme nei confronti di altri 12 siti che vendono polizze auto false. A segnalarli l’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni che ha verificato come si tratti di siti irregolari. Pertanto, le polizze ricevute da questi siti sono false e i veicoli dei clienti non risultano assicurati.

Il fenomeno potrebbe riguardare anche cittadini veronesi. Per chi ha acquistato una polizza Rc auto su internet, il consiglio della Polizia locale è quello di verificare sul Portale dell’Automobilista la propria copertura assicurativa.

Secondo i dati della Polizia, anche a Verona appare in aumento il numero di veicoli privi di assicurazione. Dal 1° gennaio ad oggi sono quasi 700 i veicoli sequestrati per questo motivo. In alcuni casi, gli agenti hanno scoperto che l’impresa assicurativa non poteva rilasciare contratti assicurativi.

I rischi per chi circola senza copertura sono elevati e prevedono sanzioni da 868 a 3.471 euro, il sequestro del veicolo con possibile confisca in caso non venga ripristinata l’assicurazione, cinque punti decurtati dalla patente. In più, nel caso la polizia accerti una seconda violazione nel biennio, oltre al raddoppio delle sanzioni vi è la sospensione della patente da uno a due mesi.

Di seguito l’elenco dei siti internet irregolari segnalati da IVASS.

WWW.ASSICURALATEMPORANEA.COM

WWW.FENICEASSICURA.IT

WWW.ASSICURAZIONIABACO.IT

WWW.GLOBALEASSICURA.IT

WWW.ASSICURAZIONECOLOMBO.IT

WWW.MISTERPOLIZZA.COM

WWW.BROKERASSICURAZIONI.NET

WWW.MYASSICURAZIONE.NET

WWW.CATEGORIABREVE.EU

WWW.ONEBROKERASSICURAZIONI.IT

WWW.FACILEASSICURA.COM

WWW.POLIZZADIRETTA.EU

(Ph Shutterstock)