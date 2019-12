Gli strumenti da cucina da regalare a Natale

Condividi

Il Natale è l’occasione migliore per offrire in dono qualcosa di originale e di utile e, considerando che si tratta di una ricorrenza molto legata alla gastronomia, un regalo particolarmente gradito, soprattutto agli appassionati di quest’arte, potrebbe essere proprio un utensile per la cucina o un piccolo elettrodomestico.

In questo settore il mercato propone un assortimento molto ampio, in grado di soddisfare ogni necessità e preferenza, dagli accessori più semplici e basilari agli strumenti complessi, dedicati ad utilizzatori più esperti ed esigenti.

Per orientarsi meglio nella scelta, il sito Peccatididolcezze.it offre una panoramica sui migliori utensili e strumenti di cucina perfetti da regalare in occasione del Natale, illustrandone le caratteristiche e le qualità.

Preparare la pizza in casa con un piccolo forno elettrico

Un regalo sicuramente gradito a tutti gli appassionati della pizza è un fornetto elettrico che permetta di prepararla e di gustarla direttamente a casa, con la famiglia o gli amici. I fornetti elettrici per la pizza sono semplicissimi da utilizzare e garantiscono risultati davvero eccellenti.

In commercio si trovano principalmente due categorie di forni casalinghi per la pizza: i modelli a conchiglia, spesso dotati di base in pietra refrattaria e conformati in modo da poter accogliere esclusivamente una sola pizza di forma circolare, e i forni elettrici tradizionali, che permettono di preparare una maggiore quantità di pizza, anche di diverso tipo.

Entrambe le versioni sono reperibili con caratteristiche e prezzi differenti: dai modelli di base a quelli in grado di offrire prestazioni semi professionali: per ottenere il risultato migliore sono comunque da preferirsi i fornetti realizzati in acciaio inox con piano in pietra naturale e potenza di almeno 2000 W.

Piastra per waffel per chi ama i dolci tradizionali

I waffel sono le cialde quadrate o a forma di cuore tipiche di alcuni paesi del Nord Europa, da servire calde e accompagnate da marmellata, cioccolato, crema o altri ingredienti. Per prepararle alla perfezione è necessario ricorrere ad un apposito strumento: si tratta di una piastra in materiale antiaderente, sagomata in modo tale da preparare più cialde contemporaneamente ed ottenere le caratteristiche forme.

Le piastre tradizionali si mettono direttamente sul fuoco ma oggi, per semplificare la procedura, è possibile ricorrere a piastre elettriche che permettano di preparare rapidamente due o più waffel, in base al modello specifico. Si consiglia di orientarsi verso le piastre di una potenza intorno a 1000 W, realizzate in acciaio e materiale antiaderente, facili da smontare e soprattutto da pulire.

Il ceppo per coltelli, un classico per la cucina

Per un appassionato di cucina, un regalo senza dubbio utile e gradito è il tradizionale ceppo portacoltelli, che permette di avere sempre a portata di mano coltelli di varie misure, necessari per affrontare qualsiasi tipo di preparazione, e di mantenere al contempo il piano di lavoro in perfetto ordine, evitando qualsiasi problema di sicurezza.

In commercio è possibile trovare ceppi per coltelli in legno naturale, in ceramica o vetro, in silicone o materiali sintetici. La versione più classica è in legno massello, chi ama l’originalità può trovare anche modelli dal design particolare e dai colori di tendenza. Si può acquistare unicamente il ceppo vuoto, oppure scegliere un set di coltelli già completo di ceppo. Per i più raffinati ed esigenti, esistono anche versioni professionali che includono una serie di coltelli in acciaio di alta qualità, dotati inoltre di sistema automatico di affilatura.

Forno a microonde, indispensabile in ogni cucina

Oggi il forno a microonde si può dire sia diventato un elemento immancabile per la cucina, grazie alle sue doti di versatilità, semplicità di utilizzo e rapidità nell’effettuare qualsiasi tipo di preparazione. Se inizialmente questo elettrodomestico veniva utilizzato soprattutto per scongelare o per usare alimenti surgelati e precotti, oggi rappresenta un vero strumento di cucina, con il quale è possibile preparare piatti complessi ed elaborati.

Un forno a microonde è un regalo gradito soprattutto per chi abbia da poco cambiato casa e sia ancora impegnato ad allestire la nuova cucina. Il mercato offre un assortimento davvero ampio, dai modelli più piccoli, con caratteristiche di base, alle versioni complesse, dotati di programmi di cottura preimpostati, funzioni di scongelamento e grigliatura, autoclean e altre prestazioni di livello professionale.

