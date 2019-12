L’oroscopo della settimana (9-15 dicembre): giornate speciali per il Toro

Condividi

Linkedin email

♈-ARIETE

OCCASIONI DA COGLIERE.

Prendere le buone occasioni al volo è una tua preziosa prerogativa certo, ma qui si rischia di esagerare e di prodigarsi in mille rivoli diversi, tutti contemporanei e tutti impegnativi. Occorre un occhio più lungo sul tempismo e sulla vera organizzazione delle cose che puoi e vuoi raggiungere, appunto per non perder tempo e per raggiungere le auspicabili mete che hai ambiziosamente in mente. Il partner è un alleato notevole.

♉-TORO

GIORNATE SPECIALI…

Le indicazioni celesti adesso super formidabili premono e vogliono da te risposte immediate e subitanee per far fronte al monte di cose che devi portare a termine. La Luna e Urano, entrambi nel Segno quando la settimana inizia, sono sponsorizzati dai molti pianeti nel Capricorno che si rivelano capaci di spingerti verso le condizioni di miglioramento che la tua inventiva audace e laboriosa adesso merita. Giornate speciali…

♊-GEMELLI

VALUTATO PER LE TUE DOTI

La Luna Piena che avverrà nel tuo Segno il giovedì 12 ti regala una visibilità massima e ottime occasioni per brillare e per affermare il tuo modo di vivere. Organizza bene come muoverti e che immagine vuoi dare di te stesso e del tuo modus operandi perché in questa fase sarai osservatissimo e oggetto di molta attenzione. Marte contrario afferma che non ti saranno fatti sconti: sarai valutato per le tue doti reali e ben presenti.

♋-CANCRO

RIBATTI SENZA ACREDINE

Ribatti a chi ha con te certi atteggiamenti che non ti piacciono, ma senza innervosirti e senza eccedere bensì con distinta misura e il messaggio che ti lancia Venere e Giove contrari, fautrice di classe e di stile anche nel gestire possibili tensioni e possibili fasi di aspra acredine. Il favore di Marte, per qualche giorno quello di Mercurio e poi la costante positività di Nettuno ti danno una marcia in più per averla davvero vinta…

♌-LEONE

PENSA POSITIVO E VACANZIERO

Pensare positivo, alleggerire ogni progetto legato al futuro è nelle tue corde. Per esempio organizzare future mete vacanziere che possano consentirti di raggiungere mete esotiche e lontane, per cultura e per chilometri, adesso è la cosa più facile del mondo dato che potrai godere della spinta che ti daranno Sole e Mercurio posizionati entrambi nel Sagittario, Segni che adora viaggiare e scoprire usi e costumi straniera. Il partner approva.

♍-VERGINE

SENTIMENTI PROFONDI

L’amore adesso nel tuo caso verrà scritto con la A maiuscola e si pronuncia con i toni più dolci, sensuali e felici perché ti viene ispirato da Venere e Giove insieme nel Segno amico del Capri-corno, dando ai sentimenti una dimensione di totale e appassionante vicinanza. Anche Luna e Urano che danno un delizioso imprinting settimanale con la contemporanea presenza nel Toro, favoriscono lo scorrere di sentimenti profondi e ben ricambiati.

♎-BILANCIA

IMPEGNATI PER IL CLAN

La fortuna del clan, il benessere della famiglia, la solida situazione della compagine domestica viene senza meno per prima rispetto a situazioni che riguardino te soltanto. Ora favorisci le risorse che sono importanti per il team domestico e tutti, in casa, ne trarranno ampi benefici. Lo pensano ben 4 pianeti su 10 e cioè: Plutone, Saturno, Venere e Giove, quello che attualmente abitano il Capricorno e il tuo settore familiare.

♏-SCORPIONE

VOGLIA DI PROGREDIRE

Le energie del momento sono assai ben spese e le finalità che ti animano sono senz’altro in linea con le tue priorità. Mercurio si appresta a cambiar Segno, è vero, ma Marte che resta nel Segno si metterà in rapporto positivo con Nettuno, moltiplicando per mille la possibilità di raggiungere molteplici e vari, complessi e sfaccettati obbiettivi. La voglia di progredire per te è moneta corrente, e nel tuo caso è foriera di netti aumenti di autostima.

♐-SAGITTARIO

MUOVITI A RAGION VEDUTA

A far compagnia all’energico ed entusiasta Sole nel Segno adesso arriva pure il dinamico e scaltro Mercurio. L’organizzazione del quotidiano diventa più spiccia ed immediata, e di conseguenza troverai il modo di risparmiare tempo anche nel lavoro e nel gestire il tempo che dovrebbe servire per le questioni personali. Evita però atteggiamenti superficiali, ben poco ragionati, e muoviti sempre e soltanto a ragion veduta…

♑-CAPRICORNO

OSERAI PARECCHIO PER AMORE

Sei il componente di un Segno cinque stelle, perché nei Gradi che ti competono stanno sfilando ben 4 pianeti su 10! Non solo è entrato Giove che immediatamente si è rapportato al vigoroso Urano facendo fiorire in te mille idee, Ma è Venere che diventa la star del momento!Lei si congiunge a Saturno mercoledì 11 e poi a Plutone, comportando il bisogno di una vicinanza affettiva costante per cui sei disposta anche ad azioni un po’ al limite.

♒- ACQUARIO

LUCIDA SENSIBILITA’

E’ il veloce guizzo della lucida intuizione a dirti in che direzione dovresti portare la tua invidiabile energia positiva. E’ la presenza della Luna nella tua fettina Zodiacale all’inizio della settimana che darà il là ad una capacità di capire, comprendere e intuire scegliendo in un marasma di imput astrali che si rivelerà basilare nel dirigere le tua ambizioni ma positiva anche nel farti assai ben crescere e nel farti progredire. Chi ami è al tuo fianco.

♓-PESCI

PRIMO QUARTO DI LUNA.

Nel Segno, a valore confermativo ed assertivo, ci sarà il Primo Quarto di Luna. Sabato 14, nell’undicesimo Grado dei Pesci ecco che la Luna si quadra al Sole cercando di smarcarsi dalla sua prepotente egida e conquistare uno spazio suo. Conferme, plauso, ammirazione e solidarietà ne sono i regali astrali e ci sono anche obbiettivi concreti ormai considerati del tutto superati che potrebbero aver una nuova vitalità e nuova vita.

A cura di Susy Grossi – Consulente astrologico

(Ph. Shutterstock)