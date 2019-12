Gli rubano l’auto col figlio dentro: arrestati tre rom

Condividi

Gli hanno rubato l’auto con il figlio di 8 anni seduto nel sedile posteriore. Fortunatamente, dopo qualche decina di metri, il ladro si è scontrato con l’auto dei complici ed i tre, tutti di etnina rom, sono stati fermati ed arrestati dai carabinieri arrivati fulmineamente sul posto.

L’episodio è avvenuto l’altro giorno a Candiano, in provincia di Padova. Il derubato è un 40enne del posto, che aveva lasciato l’auto aperta e accesa per prelevare un amichetto del figlio al campo sportivo. La manovra non è sfuggita al terzetto di malviventi, uno dei quali si è lanciato sul sedile del guidatore. A nulla è valsa la resistenza dell’uomo, comprensibilmente nel panico.

Terminata la breve fuga, i tre sono stati portati al Due Palazzi.