Venezia, leader separatista «aggredito al centro sociale Morion»

«Ieri sera sono stato aggredito da alcuni giovani mentre assistevo a un concerto al centro sociale Morion di Venezia. Sono stato pesantemente offeso, preso a calci e fatto letteralmente volare fuori dal locale, dove sono continuate le minacce e le intimidazioni. Se non fosse intervenuta una mia amica, che mi ha fatto da scudo, la violenza sarebbe stata ben più grave. Io, ovviamente, non ho opposto resistenza, per non aggravare una situazione di per sé allucinante».

Così Marco Sitran, presidente del comitato autonomista Due Grandi Città, fondato per promuovere il referendum sulla separazione tra Venezia e Mestre, sulla sua pagina Facebook, nel primo pomeriggio di oggi, sabato.

Secondo Sitran, l’aggressione è avvenuta perché «avevo postato su Facebook una mia considerazione sulla recente manifestazione organizzata a Venezia per l’ambiente. In quel frangente, ero stato attaccato per aver espresso la mia opinione sulla grande opportunità rappresentata dal referendum: tutela dell’ambiente e decentramento amministrativo erano e sono per me le grandi sfide per il nostro territorio».

«Purtroppo la violenza, il mancato rispetto delle opinioni altrui e l’auto-referenzialità contraddistinguono alcuni movimenti che si professano ambientalisti – conclude – Venezia non ha bisogno di questo ma di un dialogo senza preclusioni ideologiche, trasversale. Solo così potremo sperare in un cambiamento».

(Ph Marco Sitran Facebook)