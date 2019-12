Rubano auto con bimbo all’interno: il video

Condividi

“Il nostro Paese ha bisogno di sicurezza e di una giustizia che funzioni. Italiani o meno, i signori che hanno seminato il panico ieri sera nel padovano meritano una pena esemplare. La nostra Provincia sta diventando come il Far West: invece di smantellare i decreti Salvini, il ministro che doveva portare sicurezza nelle città esca dal palazzo e venga a vedere come vivono le persone normali, da Noventa, a Candiana, a Padova. Un grande abbraccio ad un papà coraggioso, che è stato trascinato sull’asfalto per cercare di salvare suo figlio: lui è un uomo vero. Grazie anche ai Carabinieri e alle Forze dell’ordine, che fanno sempre il possibile, e anche di più”.

Lo dichiara il senatore leghista Andrea Ostellari, presidente della Commissione giustizia a palazzo Madama, dopo aver diffuso su Facebook i video di un incidente stradale avvenuto ieri sera nel padovano, che ha coinvolto un’auto appena rubata, con dentro il figlio del proprietario.