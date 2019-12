Venezia, un albero di Natale all’uncinetto: «Speranza e solidarietà»

Condividi

Una Festa dell’Immacolata speciale ha animato questo pomeriggio via Garibaldi, a Venezia, con canti, dolci natalizi e l’inaugurazione di un albero di Natale realizzato tutto all’uncinetto. Alto 4,5 metri per 2,5 di diametro l’opera si compone di un migliaio di mattonelle variopinte (15×15 cm) create una per una dalle abili mani di mamme, nonne e bambine dell’associazione “Un filo che unisce da Trivento a Venezia”.

All’appuntamento, che si è svolto nell’esedra di via Garibaldi, ha partecipato in rappresentanza dell’Amministrazione comunale l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini.

Nel complimentarsi per il bellissimo albero di Natale, Venturini ha posto l’accento sul messaggio di speranza e di solidarietà che viene lanciato con questa iniziativa: “I più anziani insegnano ai più giovani tradizioni antiche che i ragazzi poi portano avanti. In fondo è l’insegnamento che dà anche Venezia, che sta invecchiando, come il resto del Paese, ma non vuol perdere le usanze a cui tanto tiene”.

Accanto all’albero è stato inoltre allestito un banchetto che propone piccole decorazioni natalizie e calze della Befana realizzate sempre all’uncinetto. Il ricavato della vendita sarà completamente devoluto al reparto di pediatria dell’ospedale di Venezia.