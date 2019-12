Chiuso gruppo dei Pinguini, Sgarbi: «Facebook fascista»

Condividi

«Il gruppo Facebook dei Pinguini è stato chiuso definitivamente per motivi ancora non noti. Il fondatore sta

provvedendo a fare una diffida a Facebook per l’accaduto. Non ci fermeremo. Ringraziamo il professor Vittorio Sgarbi per il sostegno che ci sta dimostrando. Ci appelliamo alla coscienza democratica degli organi di comunicazione a che diffondano al più presto quello che sta accadendo cioè una vera e propria censura alla libertà di pensiero ed

espressione. Questa è una profonda forma di odio».

Lo annuncia Potito Perruggini, portavoce de “I Pinguini”. Nelle scorse ore il critico d’arte aveva pubblicato un video in cui accusava esplicitamente gli amministratori del social network di «fascismo»: «Oscuratevi il c**o», aveva detto.

(Ph Imagoeconomica; Video Vittorio Sgarbi YouTube)