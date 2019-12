Sardine a Vicenza, ex consigliere Pd: «Politica con la P maiuscola»

Condividi

«Arrivato molto presto, e me ne sono andato a piazza vuota. Quindi, le temute sardine black bloc sono rimaste nei racconti preventivi di chi ha imparato a memoria le “balle’ del solito. La piazza alla fine era perfettamente in ordine, nessuna manifestazione in corso Palladio con megafoni, nessun turista spaventato anzi piacevolmente coinvolto. Musica di Lennon , Bertoli, Gaber , Bassanese, De Gregori e udite udite Modugno. La canzone partigiana Bella Ciao e l’inno d’Italia. L’inaspettata fortuna dei bar attorno alla piazza, strapieni».

Comincia così il racconto su Facebook dell’ex consigliere del Partito Democratico, Valter Battiato Fava, sulla serata delle sardine a Vicenza. Iniziata alle 19 in piazza Matteotti, su cui si affacciano il Teatro Olimpico e Palazzo Chiericati e approda Corso Palladio, la manifestazione ha visto la partecipazione di alcune migliaia di persone.

«Guardavo questi ragazzi e queste famiglie con figli sulle spalle, che forse un paio di ore di partecipazione e pur sempre meglio della supercazzola di una famosa marca di cioccolato – prosegue Battiato Fava, riferendosi alla recente polemica sulle nocciole turche – E per chi continua a chiedere, e poi? Rispondo, che è evidente cosa vogliono, vogliono il ritorno della vera politica, la politica con la P maiuscola, e basta basta e poi basta a chi ha commissionato a gruppi di marketing paure, fake news, odio , solo ed esclusivamente per uso personale».

I bravi amministratori ci sono – conclude l’ex consigliere – E penso in tutti i partiti, e non hanno bisogno di urlare con le bave alla bocca . Complimenti agli organizzatori e in particolare a Leo Ciliberti. Ah dimenticavo, niente bandiere o simboli di partito, e un plauso alle forze dell’ordine, sempre molto discrete e attente».

(Ph Valter Battiato Fava su Facebook)