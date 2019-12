Auto contro scooter, muore operaio: era diventato padre da un mese

Condividi

Linkedin email

Tragedia ieri poco dopo le 16 a Crocetta del Montello (Treviso). Abdellatif Erradouani, operaio di 49 anni, originario del Marocco e da 17 anni regolare in Italia, stava tornando dal lavoro in scooter quando si è scontrato con un’auto. Un impatto fortissimo che non ha lasciato scampo all’uomo. Finito rovinosamente sull’asfalto, è morto sul colpo. Lascia la moglie, una figlia di 10 anni e la secondogenita nata solo un mese fa.