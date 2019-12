Evade le tasse per pagare le scommesse: ristoratore vicentino nei guai

Condividi

Nei giorni scorsi i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza hanno concluso un controllo fiscale in materia di imposte sui redditi nei confronti di C.C., un imprenditore 34enne di Roana, e della società in nome collettivo della quale è amministratore, un’azienda di Asiago che opera nel settore della ristorazione. Interrogando massivamente le banche dati dell’anagrafe tributaria e dei conti di gioco on-line, cioè gli elenchi delle persone intestatarie di un conto per il gioco e le scommesse, evidenzia i “giocatori incoerenti”, ovvero coloro che dichiarano redditi inferiori a quanto poi spendono per il gioco online.

In circa 3 anni l’uomo aveva caricato sul conto del gioco online oltre 300 mila euro. I finanzieri hanno così scoperto che l’uomo prelevava il denaro dalle casse della sua azienda. Circa 250 mila euro, sottratti all’azienda, erano stati registrati come soldi usati per le tasse. Ora quindi dovrà anche essere quantificata la somma esatta che l’uomo ha evaso.