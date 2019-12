Paragone (M5S): «Caro Benetton, i giudici ti hanno inchiodato»

Condividi

Il senatore del Movimento 5 Stelle Gianluigi Paragone in un video ha letto alcuni passaggi delle oltre 70 pagine delle motivazioni del tribunale del riesame di Genova in merito alla decisione di accogliere l’interdizione per 10 persone tra ex manager e tecnici di Spea, una controllata di Autostrade per l’Italia che doveva servire per tutti i controlli e le verifiche.

Secondo i giudici «Aspi e Spea, legate al gruppo Atlantia e pertanto ai medesimi interessi della società controllante, paiono proiettati a una logica di risparmio sui costi di manutenzione». E ancora: «Aver riportato, anzi ricopiato, nei rapporti trimestrali i medesimi difetti e voti dei verbali precedenti accampando la giustificazione che non si poteva entrare nei cassoni integra una condotta di falso, per di più falso estremamente pericoloso. È stata fornita una posticcia copertura a gravissime inerzie fonte di potenziali, rilevantissimi, pericoli per la sicurezza dei trasporti e la incolumità pubblica». Il tribunale prosegue: «Sembra palese al collegio che si è trattato non di mera sciatteria o generica inadeguatezza, bensì del frutto della precisa volontà per tacitare le esigenze di “formale controllo” senza dare conto della realtà di una sostanziale diuturna omissione almeno dal 2013 dei doverosi controlli interni per la ricordata inaccessibilità delle strutture cave, o viene da dire, per l’eccessiva onerosità del ricorso ai presidi tecnici di un’ appaltatrice esterna con cui superarli».

Poi Paragone attacca Luciano Benetton: «Ve la ricordate la sua lettera? Quella dove diceva che “chi ha sbagliato deve pagare ma quello che trovo inaccettabile è la campagna di odio scatenata contro la nostra famiglia”? Caro Benetton, facciamo così: non facciamo più parlare la campagna d’odio, facciamo parlare le carte. Qui non c’è la campagna d’odio, non c’è niente di politico. Parlano i giudici. “Logica di risparmio”, “radicale omissione di ispezioni”, “occultare situazioni pericolose per la sicurezza pubblica”: quella tragedia che ha colpito Genova va a fare chiarezza sulle logiche dei privati a cui è stato dato un surplus di fiducia e che vengono sempre richiamati come i salvatori della patria. Le autostrade sono state costruite con i soldi e il sudore dei nostri avi e noi dobbiamo difenderle. Basta con la logica della privatizzazione e delle concessioni e delle liberalizzazioni per fare cassa. Quando il pubblico firma queste concessioni ecco cosa succede. Quindi caro Benetton basta lettere. Basta pensare ad una campagna di odio. Stavolta vi hanno inchiodato i giudici».

(ph: imagoeconomica)