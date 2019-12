Vicenza campione d’inverno con media stratosferica

Condividi

Atalanta-Hellas. Vero calcio, magari non Grande Calcio, ma uno spettacolo sì per la Serie A. Fin dalle premesse: allievo contro maestro, la squadra che ha segnato di più contro la terza miglior difesa, una che può accedere agli ottavi di Champions contra una neopromossa a caccia della salvezza. Ivan Juric, l’allenatore dell’Hellas, per sette campionati (Crotone, Genoa) è un giocatore di Gian Piero Gasperini, il tecnico dell’Atalanta, che poi lo vuole come suo secondo all’Inter e al Palermo. La Dea ha segnato 34 gol in campionato, più delle Grandi, i gialloblu ne hanno incassati 14 in altrettante partite, peggio solo di Inter e Lazio. Gasp, dopo Verona, guiderà i suoi nella partita decisiva per il passaggio di turno in Europa contro lo Shakthar. Per Juric il calendario prevede, dopo Roma e Atalanta, il Torino, finalmente un avversario alla portata.

Ne viene fuori un match da evitare ai cardiopatici: l’Hellas va due volte in vantaggio e per altrettante l’Atalanta recupera. Poi all’89’ (veronesi in dieci per la espulsione di Dawidowicz e senza più cambi) un’azione condotta dai tre difensori nerazzurri manda in gol il centrale Djimsiti (primo della difesa a segnare). Addio pareggio e seconda partita consecutiva persa, per di più con tre gol in porta. Juric si mangia le mani ma il suo Hellas non fa certo una figuraccia a Bergamo e trova in Di Carmine (doppietta) il bomber che finora era mancato.

Un’altra partita per cuori forti (siamo scesi in Serie B) è Cittadella-Salernitana. Vince (4-3) la squadra allenata da Roberto Venturato, ma il racconto del match è un copione da film horror: i campani passano in vantaggio a metà del primo tempo, la reazione dei padovani è fortissima con il pareggio di Diaw al 29’ e il raddoppio di Benedetti 2’ dopo. Il centravanti granata poi firma la doppietta nel finale di tempo (8 centri per lui finora) e, al 70’, D’Urso cala il poker. Fatta? No. Il Citta comprensibilmente cala il ritmo (ha giocato a metà settimana in Coppa con la Fiorentina) e la Salernitana in 3’ (dal 33’ al 36’ s.t.) si porta sul 4-3 e, al 4’ del recupero finale, Giannetti sfiora il pareggio. Come si suol dire, quel che conta è il risultato e vediamo quindi le cose positive: la squadra ha continuità e gioco, si è assestata dopo le importanti cessioni estive e l’esplosione di Davide Diaw, ora fra i primi marcatori del torneo, assicura un terminale offensivo che non c’era l’anno scorso.

Il gol firmato al 3’ della ripresa da Giovanni Di Noia, centrocampista di 25 anni al debutto in gialloblu (era al Carpi) e al rientro in attività dopo 8 mesi per una lesione ai legamenti, regala i tre punti al Chievo che, al Bentegodi, batte la incomprensibile Cremonese di questo campionato: candidata alla promozione, è invece in zona play out anche perché è la squadra che ha fatto meno gol. Il Chievo firma così subito una importante replica alla sconfitta sul campo del Trapani, riducendola a un episodio, a una giornata storta che interrompe occasionalmente una significativa serie positiva. Michele Marcolini fa tutto giusto, dai sostituti dei titolari assenti, al modulo (4-4-2), ai cambi. Si sta dimostrando uno dei migliori deb nella Cadetteria.

Un altro esordiente che conferma le aspettative è Alessio Dionisi, il tecnico del Venezia. Dopo la indiscutibile sconfitta con la capolista Benevento, era importante far punti per allontanare posizioni scomode in classifica e evitare un secondo stop consecutivo. Il Venezia ce la fa, anche se a prezzo di una doppia rimonta, dallo 0-2 al 2-2 contro un buon Pescara, e bisogna dire che l’andamento della gara non rispecchia la miglior qualità del gioco e il predominio dei lagunari. L’uomo della partita è anche stavolta il trequartista Mattia Aramu che, dopo una traversa nel primo tempo, firma entrambi i gol che sostanziano il pareggio.

Serie C. Il Vicenza non perde un colpo, conferma la legittimità del suo primato e si laurea campione d’inverno con un turno di anticipo. La capolista chiude a pieno punteggio il trittico che la doveva consacrare candidata n. 1 alla promozione. Dopo aver messo sotto Triestina e SüdTirol, vince con grande autorevolezza anche contro la Feralpi Salò (3-1), che, da parte sua, facilita il successo vicentino regalando ai ragazzi di Di Carlo un involontario assist che porta al raddoppio. Finalmente Mimmo parte dall’inizio con il 4-4-2 e la squadra dà l’impressione, così disposta, di maggiore solidità ed equilibrio. La difesa è sempre perfetta, non per nulla è la migliore delle tre serie, e 42 punti in 18 partite significano una media stratosferica, sarebbero quasi 90 punti alla fine.

Però anche le altre big del girone viaggiano forte: Carpi, Padova, Reggiana, SüdTirol vincono tutte e mantengono le distanze. Il Padova torna a vincere e a far gol contro l’Imolese (2-0, non segnava più di un gol da 7 giornate) anche se l’astinenza degli attaccanti è un problema che Sullo non riesce a risolvere. Stavolta firmano la vittoria due centrocampisti (Ronaldo e Mandorlini). Le punte mancano dai tabellini dal derby con il Vicenza. Il Padova, nel mercato di gennaio, dovrà a tutti i costi trovare un goleador.

Che sia già finito il sogno della Virtus Verona? Tre sconfitte nelle ultime quattro gare ridimensionano la squadra rivelazione, anche se il campionato dei veronesi resta sempre ben al di sopra delle aspettative. La sconfitta in casa con la Reggiana è pesante (1-4) e già nel primo tempo la partita è segnata anche se, sullo 0-3, la rete del mediano Cazzola dà qualche speranza di rientrare nel match alla squadra di Gigi Fresco. Ma sarà solo il gol della bandiera.

Era scontro-salvezza quello fra Fermana e Arzichiampo, ne viene fuori meglio la squadra vicentina che conquista un punto d’oro pareggiando (1-1) all’ultimo respiro (93’). In un modo o nell’altro l’Arzi riesce a portare a casa punti e a restare in corsa per la salvezza, un traguardo che sarebbe eccezionale per una neopromossa dall’organico inadeguato alla categoria. Ma Alberto Colombo sta facendo un gran lavoro e riesce a tirar fuori dai suoi ragazzi anche più di quello che potrebbero dare.

