Ebola: in Ruanda al via campagna per vaccinare 200 mila persone

Linkedin email Roma, 9 dic. (Adnkronos Salute/Dpa) – Il governo del Ruanda ha annunciato l’avvio di una campagna vaccinale contro Ebola, che coinvolgerà 200 mila persone nella regione di confine con la Repubblica Democratica del Congo (RDC), dove il virus ha già causato oltre 2.200 morti.

