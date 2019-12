Magalli contro Ferragni: «Guadagna miliardi e non sa fare niente»

Condividi

Giancarlo Magalli non le manda certo a dire a Chiara Ferragni. Durante la trasmissione Tv Talk ha dichiarato: «Guadagna miliardi e non sa fare niente». Poi ha continuato ad attaccare il mondo degli influencer commentando la frase detta da Chiara Biasi durante uno scherzo de Le Iene. «Ha detto che per 80 mila euro neanche si alza dal letto? Secondo me per 800 euro lei alle 7.30 è già vestita…».

Magalli ha concluso: «Io sono anche padre di influencer, sono padre di fashion blogger. Quindi so di che si tratta. L’affitto a mia figlia comunque lo pago io…».

