Abbatte cartelli ed esce di strada: era ubriaco fradicio

Aveva un tasso alcolemico 5 volte quello consentito, l’automobilista veronese 47enne che nella notte tra venerdì e sabato è uscito di strada all’altezza dello svincolo d’uscita per l’interporto, mentre percorreva la tangenziale sud- strada regionale 62. Nel sinistro è rimasto coinvolto in modo lieve anche un Fiat Ducato. Erano circa le 1.30 di venerdì notte quando l’uomo, alla guida di una Opel Astra sulla tangenziale in direzione di Verona Nord, ha cominciato ad abbattere dei paletti delimitatori della carreggiata ed un segnale stradale, finendo poi fuori strada capovolto. Pochi istanti dopo nella stessa direzione sopraggiungeva il furgone, che travolgeva il cartello stradale e restava danneggiato nel radiatore, con fuoriuscita di liquido sulla strada.

Sottoposto ad alcoltest, l’automobilista è risultato positivo con valori di alcolemia superiori di quasi 5 volte quelli consentiti. Per questo motivo la patente gli è stata immediatamente ritirata. Oltre al ritiro della patente ed alle conseguenti responsabilità penali per il reato di guida in stato di ebbrezza aggravata dall’aver causato un incidente stradale, all’automobilista sono state contestate anche le violazioni amministrative per non aver saputo mantenere il controllo del veicolo e per aver abbattuto la segnaletica stradale, che ora è tenuto a risarcire.