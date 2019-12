Pedalata di Natale e mercatini a Cornedo Vicentino

Condividi

L’associazione D+Adventures organizza domenica 15 dicembre a Cornedo Vicentino la 7° Pedalata di Natale. «Si tratta – spiegano gli organizzatori – di una manifestazione non competitiva, vale il codice della strada si devono sempre rispettare i terreni privati. Il percorso sarà segnato con frecce e cartelli. È obbligatorio l’uso del casco e gli organizzatori non sono responsabili della vostra incolumità, sarà comunque presente un’ambulanza e persone addette, inoltre in piazza saranno presenti i mercatini di Natale tutto il giorno grazie alla manifestazione “Tutti insieme”.

Programma

DOMENICA 15 DICEMBRE

– ORE 8:30 ritrovo piazza Cornedo vic

– ORE 9:00 Partenza

– Ristoro circa alle ore 12:00/13:00

NEW DUE PERCORSI

– 20 KM con circa 500 metri di dislivello

– 28 km con circa 900 metri di dislivello

– due ristori lungo il percorso

– ristoro finale

SARANNO PREMIATI:

– IL BABBO NATALE PIU’ SIMPATICO

– I TRE GRUPPI PIU’ NUMEROSI

