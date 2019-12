Ricette venete per Natale: la mostarda

Condividi

Natale si avvicina e il Veneto si prepara ad accoglierlo, nelle piazze con i tradizionali mercatini, ma anche nelle case con le ricette della tradizione. Una di queste, da accompagnare al mascarpone, al radicchio ai ferri, o alla carne bollita, è la mostarda.

Ingredienti

250 grammi di mele cotogne, 250 grammi di mele golden, 250 grammi di pere, 40 grammi di cedro candito, 40 grammi di arance candite, zucchero, un litro di vino bianco secco, qualche goccia di essenza di senape.

Preparazione

Pelare, affettare e cuocere la frutta separatamente nel vino bianco, finché le polpe si sfanno. Poi passarle col passaverdura, poi unire la frutta e continuare la cottura finché il vino si è assorbito. Aggiungere lo stesso peso in zucchero ed i canditi tritati finemente. Cuocere finché lo zucchero non sia sciolto e ben amalgamato. A questo punto si può già invasare, per avere una marmellata insolita, oppure lasciar raffreddare completamente prima di aggiungere l’essenza di senape (meglio farlo all’aperto). Poi invasare e chiudere. La mostarda dura 1 anno, ma lasciatela riposare almeno 1 mese prima di gustarla.

(Fonte: Venetoedintorni)

(Ph. Xaura – Wikipedia)