Smog a Padova: qualche giorno senza pioggia e scatta semaforo arancio

Dopo quattro giorni consecutivi di superamento della soglia di PM10, sono scattate ulteriori misure di contenimento dell’inquinamento atmosferico a Padova. Da domani, 10 dicembre, è in vigore l’allerta arancione: divieto di circolazione quindi anche per i veicoli privati diesel Euro 4, ed divieto di utilizzo di stufe a biomassa di classe inferiore a 3 stelle a.

L’assessore all’Ambiente Chiara Gallani ha commentato «È raro arrivare con il primo sforamento consecutivo a dicembre, la pioggia degli scorsi mesi ha aiutato non poco la qualità dell’aria. In questi giorni asciutti però sono saliti di molto i valori della concentrazione degli inquinanti, e la situazione potrebbe nei prossimi giorni peggiorare fino ad arrivare al semaforo rosso. L’invito che posso fare a tutti i cittadini, come ogni volta, è quello di servirsi del trasporto pubblico, di ridurre l’utilizzo dell’auto privata o comunque condividerla tramite car pooling, prestare attenzione al dispendio di calore. Si tratta dell’aria che respiriamo e che sentiamo quanto è pesante, che incide sulla nostra salute e sulla salute di chi già è fragile: solo combinando più azioni, da parte di tutti, possiamo fare fronte a uno dei più gravi problemi del nostro territorio».

Fonte: Adnkronos

(ph: shutterstock)