Battaglia Terme, torna il suggestivo presepe sull’acqua

E’ tornato puntuale come ogni anno il bellissimo presepe sull’acqua a Battaglia Terme (Padova). E’ possibile ammirarlo in prossimità del ponte dei Cavalanti da domenica 1° dicembre. Ogni anno l’opera d’arte si ingrandisce e si aggiungono nuovi personaggi posizionati su barche e zattere. Con le luci che si riflettono sull’acqua si crea un’atmosfera davvero magica sia per i più piccoli ma anche per gli adulti.

Da non perdere martedì 24 dicembre alle ore 18 la benedizione del presepe: alle 17.30 partirà da ponte de fero l’Ensemble Calicanto al suono melodico della piva e dell’organetto.