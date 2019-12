“Regina dell’obiettivo”: la mostra a Cortina

Condividi

“Regina del mio obiettivo”. L’artista Riccardo Frezza cattura Cortina nei suoi scatti, in mostra dal 6 dicembre e per tutta la stagione invernale. L’esposizione, inaugurata durante il Cortina Fashion Weekend, all’Hotel de la Poste. Tra gli scatti, questa volta, nessun vip: la vera protagonista è la Regina delle Dolomiti, Cortina, svelata in una serie di istantanee ricche di poesia, dedicate ai suoi paesaggi innevati. Un soggetto insolito e inedito per Riccardo Frezza, uno dei più apprezzati “cacciatori di scoop”.

Intitolata “Regina del mio obiettivo”, la mostra sarà visitabile per tutta la stagione invernale, e rende omaggio a una località che non è mai stata una semplice location iconica, ma un palcoscenico mondano e un microcosmo denso di vita, capace di attirare e raccontare storie, personalità, modi essere.

L’apprezzato fotografo delle celebrità ha scelto questa volta di allontanarsi dal suo soggetto abituale, le celebrità, per rivolgere lo sguardo altrove. «L’anno scorso – spiega Frezza in una nota – mi è capitato per caso, sciando o inseguendo qualche vip, di osservare scorci del panorama, dettagli che non ho potuto fare a meno di catturare con lo strumento che mi è più congeniale. Vecchi fienili, orme nella neve, funivie sospese nel vuoto: un incanto che mi ha colpito profondamente. Mi sono accorto che la vera regina era lei, Cortina, lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo».

Il risultato è una serie di scatti che racchiudono in loro questo senso di intima meraviglia: la montagna si svela, si concede allo sguardo. È come un segreto che il maestro del gossip confida sottovoce al visitatore: sulle piste di Cortina, tra una discesa e l’altra, andiamo alla ricerca di una bellezza per nulla mondana. La mostra è solo l’ultimo capitolo della relazione che Riccardo Frezza – vincitore del Cortina Top Press nel 2006 – intrattiene con Cortina da vari decenni: è qui che ha realizzato molti servizi e scoop, diventando uno dei fotografi in assoluto più apprezzati nel suo settore. (t.d.b.)