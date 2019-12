“Sardine” più indigeste a sinistra che a destra: cosa dicono i sondaggi

Condividi

Il movimento delle “Sardine” sta creando un vero e proprio terremoto, seppur pacifico, nel panorama politico italiano. E per quanto spontaneo e primitivo sia questo movimento, ci si chiede quanto può valere in termini percentuali una sua eventuale presenza alle prossime elezioni politiche, siano che esse avvengano nel 2023 a scadenza naturale della legislatura o magari prima per una crisi del governo” giallorosso”. Due sondaggi pubblicati di recente provano a far luce su questi interrogativi. Secondo un sondaggio di Demos pubblicato da Repubblica le sardine valgono dal 6 al 10%, mentre secondo l’Istituto Noto circa il 12%.

Il dato più rilevante del primo sondaggio è la discesa della Lega sotto il 30%, mentre secondo l’altro sondaggio alle prossime elezioni Partito Democratico e Movimento 5 Stelle potrebbero scendere entrambi di 4 punti e i voti persi sarebbero proprio quelli destinati alle “Sardine“. In ogni caso, se le “Sardine” non si schiereranno, il centrodestra rimarrà in vantaggio grazie all’ascesa di Fratelli d’Italia, all’11%, e, in caso di elezioni, il centrodestra unito composto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia probabilmente vincerebbe in entrambi gli scenari. Con il paradosso che le “Sardine” sarebbero più indigeste a sinistra che a destra. (t.d.b.)