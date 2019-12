Vicenza Pride: «Portavoce Sardine attaccato perchè gay»

Condividi

Linkedin email

Tra le Sardine che hanno manifestato sabato scorso in piazza Matteotti c’erano anche gli esponenti del Vicenza Pride. «Non sapremo mai in quanti eravamo effettivamente ma quando realmente importa? – scrivono su Facebook -. Possiamo dire con certezza che una piazza così piena in un clima così festoso in città non si vedeva da parecchio. Una manifestazione che ha giovato alla democrazia. Forse quelle migliaia di persone non si sarebbero materializzate in centro quel giorno senza le sardine. E a fine manifestazione i volontari hanno pure ripulito la piazza, un’azione di civiltà che solitamente non avviene in occasione degli altri eventi cittadini».

«Ma una cosa non ci è piaciuta – sottolineano gli esponenti del Vicenza Pride -. E cioè notare come alcuni, in rete, si siano presi la briga di denigrare le Sardine di Vicenza attaccando Leo Ciliberti (volto di punta del movimento berico, ndr) per il suo orientamento sessuale. Il comune denominatore di alcuni commenti è stato, parafransando: è gay, quindi si tratta di una pagliacciata! Questo è indice di una totale mancanza di argomenti da parte di chi lo ha attaccato. Fuorviante è stato poi vedere alcuni affermare che le sardine non hanno senso di esistere perché, a loro modo di vedere le cose, non propongono idee o soluzioni. Ma le sardine sono semplicemente tanti cittadini che scendono in piazza per rafforzare un messaggio condiviso. Non sono un partito e nemmeno una lobby».

Il post di Vicenza Pride si conclude con un invito: «A Natale facciamo un’opera di bene e regaliamo una copia della Costituzione ai nostri politici così magari avranno modo di rispolverare quei valori fondanti per la democrazia del nostro Paese: libertà, uguaglianza, partecipazione, inclusione e antifascismo».