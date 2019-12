Dove bere la miglior birra a Vicenza

Condividi

Asgard

La birreria di via Castelfidardo è molto apprezzata per la simpatia del gestore, per l’accoglienza del locale e per la qualità e varietà delle birre. Da provare anche gli shottini a tema supereroi.

Spiller

Un locale molto ampio in via Rossini, molto apprezzato per le specialità tirolesi, ma anche per le pizze e la varietà e qualità delle birre. Ideale anche per vedere le partite di calcio. Giardino estivo.

Birracrua

Un birrificio con ampio giardino in Strada Vicinale Monte Crocetta, molto apprezzato per le birre artigianali, ma anche per le pizze.

Number1

Una grande birreria ricavata da un vecchio fienile in Strada del Pasubio, con giardino esterno e spazio giochi per bimbi. Ideale per famiglie.

The Drunken Duck

Anche se non si trova proprio in città, bensì a Quinto Vicentino, la birreria-birrificio The Drunken Duck viene considerata dagli utenti TripAdvisor e Google come una delle migliori dell’intera provincia. Il punto forte è la varietà sempre aggiornata di birre artigianali da scoprire e assaggiare con gli amici.