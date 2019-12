Possamai: «Sardine una sveglia per centrosinistra»

Condividi

Sabato 8 dicembre le “Sardine” sono scese in piazza anche a Vicenza. Tra i vari commenti politici sulla manifestazione è arrivato anche quello dell’ex capogruppo del Partito Democratico di Vicenza Giacomo Possamai, considerato in pista per un futuro nuovo tentativo di candidarsi a sindaco. «C’era davvero tanta gente – ha scritto Possamai -. Mi interessa pochissimo la polemica sui numeri che è già scattata, ma per una provincia come Vicenza si è trattato davvero di una manifestazione con una presenza importante» ha scritto Possamai.

«Ho visto in piazza una generazione che da tanti anni non si vedeva – prosegue l’ex consigliere -. Ma non solo in piazza, in politica in genere: quella della fascia tra i 30 e i 50 anni. Una generazione, di cui ormai faccio parte anche io, che per mille motivi si è ritirata dall’impegno pubblico: perché incazzata o delusa, perché troppo occupata con il lavoro e con la famiglia».

«Stiamo sopravvalutando Salvini – spiega ancora Possamai -. Oggi è al 35% nei sondaggi, ma quelli che dichiarano il voto sono circa il 60%: vuol dire che 1 italiano su 5 è convinto di votarlo. Detta in altri termini: 8 su 10 non lo votano. Il grande messaggio che arriva da questo movimento di popolo è che i partiti del centrosinistra (ma anche i 5 stelle, perché in queste piazze ci sono anche tanti delusi che arrivano da lì) non sono in grado di rappresentare un sentimento che è invece fortissimo nella pancia (e nella testa) di una larga parte del Paese. Io non spero che le “sardine” diventino un partito perché non è quello il punto. Spero però che suonino la sveglia ai partiti che oggi sono al governo, perché l’impressione è che si stia scherzando con il fuoco. Ma ancora di più – conclude Possamai – spero che le “sardine” portino tante persone ad impegnarsi nei partiti, nelle associazioni o nelle liste civiche». (t.d.b.)

