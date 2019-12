Alluminio in cucina, l’allarme: «Rischio contaminazione»

Condividi

L’alluminio è una sostanza molto presente in cucina: basti pensare ai semplici fogli di carta stagnola, alle vaschette metalliche o ai fondi delle pentole. Per questo il Ministero della Salute ha diramato un video dove si elencano consigli e raccomandazioni su come utilizzarlo al meglio per evitare la contaminazione del cibo.

L’alluminio, si legge sul sito del ministero, «trova largo impiego nel settore alimentare: la contaminazione del cibo per fenomeni di migrazione da utensili o imballaggi è una delle fonti di esposizione alimentare, ma è anche quella direttamente prevenibile attraverso semplici accorgimenti, considerato che il rilascio di alluminio dai materiali a contatto è condizionato dalle modalità di uso e da altri fattori combinati, quali il tempo di conservazione, la temperatura e la composizione dell’alimento».

Nei soggetti sani il rischio tossicologico dell’alluminio è limitato per via dello scarso assorbimento e della rapida escrezione. I gruppi di popolazione più vulnerabili alla tossicità orale dell’alluminio sono quelli con diminuita capacità escretoria renale: anziani, bambini sotto i 3 anni, soggetti con malattie renali e donne in gravidanza. Il comitato nazionale per la sicurezza alimentare, infatti, ha diramato una nota dove sottolinea i potenziali rischi per queste fasce della popolazione più deboli. L’alluminio, infatti, se usato nella maniera errata può migrare negli alimenti e «portare a un superamento della dose massima stabilita» con «potenziale rischio per la salute per fasce vulnerabili della popolazione». Clicca qui per leggere il documento.