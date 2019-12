BlaBlaBus arriva a Venezia: a Parigi con 30 euro

Condividi

Linkedin email

La rete italiana di BlaBlaBus si espande e, a partire da giovedì 19 dicembre , aggiunge anche Venezia alle città italiane da cui è possibile partire con i nuovi autobus di BlaBlaCar. BlaBlaBus arricchirà il panorama dei trasporti del capoluogo veneto con nuovi collegamenti verso la Francia, portando i viaggiatori in importanti destinazioni come Chambéry, Lione e Parigi .

Raggiungere la Francia da Venezia con BlaBlaBus

Sono aperte le vendite dei nuovi viaggi BlaBlaBus che collegheranno, a partire da giovedì 19 dicembre 2019, Venezia, Milano e Torino con alcune delle più importanti destinazioni francesi. I viaggiatori possono già acquistare il proprio biglietto sul sito www.BlaBlaBus.com , sulla piattaforma BlaBlaCar e nei punti vendita autorizzati. I collegamenti BlaBlaBus da Venezia alla Francia saranno quotidiani, con prezzi a partire da 28,99€ e partenze dalla fermata Tronchetto o dalla Stazione di Venezia Mestre.

Per garantire il massimo del comfort e rispondere al meglio anche alle esigenze di chi si sposta per periodi di tempo più lunghi, nei viaggi in BlaBlaBus i passeggeri possono portare con sé due bagagli di grandi dimensioni e due bagagli a mano. Inoltre, tutti i BlaBlaBus sono dotati di Wi-Fi gratuito e prese elettriche.

L’offerta di viaggi in autobus di BlaBlaCar

L’espansione di BlaBlaBus verso Venezia, il cui patrimonio artistico e culturale attira turisti da tutto il mondo, rappresenta un ulteriore importante passo avanti nei piani di espansione della rete italiana di collegamenti in autobus di BlaBlaCar. BlaBlaBus ad oggi connette il nord del Paese con numerose destinazioni in Francia, Germania, Austria e Svizzera, con l’obiettivo di aggiungere nuove destinazioni e nuovi collegamenti nei mesi a venire. Ma l’offerta di viaggi in autobus disponibile su BlaBlaCar non finisce qui: sulla piattaforma, infatti, è possibile acquistare, oltre alle linee a marchio BlaBlaBus, anche alcune delle linee operate da altri importanti vettori europei tra cui l’italiana MarinoBus.

A livello globale, BlaBlaBus – attivo in Francia, Germania, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Italia e Spagna – vanta già oltre 13 milioni di passeggeri l’anno e un network di oltre 400 diverse destinazioni in Europa.

Vacanze di Natale: su BlaBlaCar la risposta a diverse esigenze di viaggio

Auto e autobus rappresentano, nella visione di BlaBlaCar, due mezzi di trasporto complementari che consentono di fornire, sulla stessa piattaforma, un’offerta integrata e completa per rispondere a diverse esigenze di viaggio. Su BlaBlaCar, infatti, i viaggiatori possono comodamente trovare la soluzione ideale per le proprie necessità: chi sta già pianificando di passare le vacanze di Natale e Capodanno in Europa , potrà approfittare delle migliori tariffe per l’acquisto di un biglietto BlaBlaBus, mentre chi intende organizzare un weekend fuori porta o vuole tornare a casa dalla propria famiglia per le feste senza dover sostenere spese di viaggio proibitive, potrà prenotare un passaggio su BlaBlaCar con prezzi convenienti anche all’ultimo minuto.

(Ph Wikipedia)