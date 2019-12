Treviso, doppia mozione per cittadinanza a Segre: la vuole sia Lega che Pd

Condividi

Linkedin email

Litigare anche se si vuole la stessa cosa. E’ successo a Treviso dove tutti vogliono conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre, sia Lega con Riccardo Barbisan che Pd con Stefano Pelloni. Presentate due mozioni con contenuti compatibili (anche se formulate in maniera diversa) e la situazione sembra abbia portato parecchi malumori. I dem l’hanno depositata prima ma il Carroccio ha i numeri. Quindi cosa succederà? Lo scopriremo forse lunedì quando è convocata la commissione consiliare congiunta a Ca’ Sugana, in vista dell’ultimo consiglio del 2020, previsto per il 18 dicembre.

Situazione più tranquilla invece a Padova dove il consiglio comunale ha detto sì in modo unanime alla cittadinanza onoraria a Liliana Segre su proposta del consigliere Gianni Berno del Pd.

(ph: imagoeconomica)