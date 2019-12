Meloni a Padova, Gardini: «Giorgia in solidarietà ai vessati dalle tasse»

Condividi

Il Commissario provinciale Elisabetta Gardini accoglie a Padova la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni. La visita si terrà giovedì.

Questo il programma: ore 16 Passeggiata “Sotto il Salone” di Palazzo della Ragione dove Giorgia Meloni incontrerà gli storici commercianti del centro; a seguire si terrà un incontro pubblico presso la Sala Rossini del Caffè Pedrocchi dove sarà allestito un punto stampa per le interviste a termine degli interventi. Terminato l’incontro, Giorgia scenderà in piazza per un saluto a cittadini, militanti e amministratori.

“Siamo veramente felici di dare benvenuto a Giorgia Meloni al “Sotto Salone”, lo storico mercato di Padova. In questo palazzo unico al mondo si incrociano la storia, l’arte, il pensiero filosofico, il governo della città. Qui fin dal XII° secolo, sul solco delle città comunali, si afferma che le “attività mercantili” necessitano della protezione pubblica. Qui Giorgia Meloni stringerà idealmente la mano ai tanti commercianti, artigiani, professionisti, lavoratori che oggi, più che mai vessati dal Governo più anti impresa della storia della Repubblica, continuano ad essere eroicamente la spina dorsale della nostra economia” dichiara Elisabetta Gardini.