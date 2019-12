Perrotta, “In nome del padre, della madre, dei figli”: anteprima del secondo capitolo

Condividi

Dopo i catalani Agrupación Señor Serrano e l’esperimento teatrale dell’iraniano Nassim Soleimanpour, il Teatro Astra si prepara ad ospitare un nuovo evento straordinario, con uno dei protagonisti più importanti della scena italiana: si tratta dell’attore, drammaturgo e regista pugliese tre volte Premio Ubu Mario Perrotta, che ha scelto il palcoscenico vicentino per presentare in anteprima assoluta il suo ultimo lavoro, dal titolo “DELLA MADRE”.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro Stabile di Bolzano e La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale, debutterà al Piccolo di Milano in gennaio: un’operazione importante, che mette in rete il capoluogo berico con due tra i più importanti teatri italiani. L’appuntamento è per venerdì 13 dicembre (ore 21) all’interno di “TERRESTRI 2019/20”, il progetto curato da La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale per il Comune di Vicenza con il sostegno di Ministero dei Beni e le Attività culturali e Regione Veneto.

Lo spettacolo è scritto da Mario Perrotta con la consulenza drammaturgica di Massimo Recalcati ed è il secondo capitolo della trilogia “In nome del padre, della madre, dei figli”: un progetto quadriennale – come nello stile di Perrotta da una decina d’anni a questa parte – che, dopo aver indagato la figura evanescente dei padri contemporanei (“In nome del padre”, 2018, finalista agli Ubu 2019 come miglior Nuovo testo italiano) sposta ora la lente di ingrandimento sul polo opposto – quello femminile, appunto – per indagarne l’essenza e le trasformazioni storiche, tra i retaggi di una soffocante cultura patriarcale e il narcisismo del mondo contemporaneo.

In scena, lo stesso Perrotta con Paola Roscioli, che per tutta la settimana saranno in residenza al Teatro Astra e apriranno le porte del loro processo creativo in una sessione di prove aperte: oggi e domani (ore 11.30) per un gruppo di studenti del laboratorio teatrale del Liceo “A. Pigafetta” di Vicenza, mercoledì e giovedì (ore 21) per i gruppi di spettatori del Teatro Astra – Astraclub e Astranauti – e per tutto il pubblico serale (posti limitati, su prenotazione).

“Se nel 2007 con ‘Odissea’ avevo chiuso i conti con l’essere figlio – spiega Mario Perrotta – adesso e da cinque anni sono padre, una parola che mette con le spalle al muro e riempie il mio quotidiano di nuove sfide e di nuove domande. Ho nei confronti di mio figlio una responsabilità enorme e ho sentito il bisogno di ragionarci a fondo, attraverso gli unici strumenti che riconosco miei: la ricerca drammaturgica, la scrittura, la messa in scena, l’interpretazione”.

“Un padre – continua Perrotta – si sostanzia nel suo confronto, anche mancato, con la madre. Entrambi, padre e madre, sono tali solo perché di fronte a loro esistono, inflessibili, i figli. Il nuovo millennio ha portato con sé lo stravolgimento totale di questa triade ‘padre madre figli’ alterando le fattezze di ruoli che parevano immutabili nei secoli. Sono dunque partito dall’oggi, da queste mutazioni genetiche goffe, incerte, malvestite dai rispettivi interpreti, per spogliarli progressivamente del quotidiano e riportarli, nudi, all’essenza delle loro relazioni, esse sì immutabili nel loro continuo procedere per scontri e incontri, a prescindere da come i soggetti in causa – quelli di un tempo e quelli di oggi – interpretano i singoli ruoli. Uno sguardo sul presente, il mio presente, per indagare quanto profonda e duratura è la mutazione delle famiglie millennial e quanto di universale, eterno, resta ancora”.

“Quella della Madre è, almeno per come la viviamo nel nostro paese, una figura intoccabile – conclude Perrotta – che, nonostante l’evoluzione del ruolo materno degli ultimi decenni, ha mantenuto costante nel tempo una sorta di sacralità e onniscienza che la rende ingiudicabile, al di sopra del bene e del male. Ed è così compresa nel suo ruolo che rischia di diventare soffocante nei confronti dei figli e escludente nei confronti di quei pochi padri che vorrebbero interpretare a pieno titolo il proprio ruolo”.

“La maternità – spiega Massimo Recalcati – non è un’esperienza di centramento ma di decentramento. È la gioia nel vedere il proprio frutto imparare a camminare o a parlare, nel vederlo entrare nel mondo. Ma quando la maternità diventa patologia si passa dalla madre simbiotica dell’epoca patriarcale – la madre che non lascia andare il proprio figlio, la madre del sacrificio che vive la propria maternità come cancellazione della donna e dei suoi desideri – alla madre narcisistica, che vive la maternità come un handicap, una lesione, una ferita al proprio essere donna. Il figlio non è più ciò che completa il suo essere ma è vissuto come un ingombro alla propria affermazione personale. Mentre nella madre patriarcale la madre uccide la donna, nella madre iper-moderna e narcisistica è la donna che uccide la madre. Il teatro di Mario Perrotta sarà l’occasione per mostrare le metamorfosi contemporanee della figura materna insieme però a ciò che della madre rimane al di là della storia; la sua funzione fondamentale nel garantire la trasmissione del sentimento della vita da una generazione all’altra; il simbolo di una cura che sa essere ogni volta particolare e mai anonima”