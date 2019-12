A4, autocisterna in fiamme: un morto e un ferito

Condividi

Un quarto d’ora dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra i caselli di Padova est e Ovest al km 361+900 per l’incendio di autocisterna di liquidi infiammabili che prima ha investito della segnalazione stradale e un autocarro della manutenzione stradale: un morto e un ferito.

L’autocisterna slovena stava procedendo in direzione Milano quando per cause di accertamento da parte della polizia stradale ha prima urtato un carrello di segnalazione lavori e poi un camion di alcuni operai che stavano effettuando dei lavori lungo l’autostrada per poi incendiarsi. I vigili del fuoco arrivati da Padova, Vicenza e Venezia con 8 squadre e 22 operatori coordinati dal funzionario di guardia sono riusciti a spegnere le fiamme dell’autocisterna che trasportava gasolio. Spento l’incendio si è rinvenuto il corpo carbonizzato dell’autista. Dei sette operai autostradali presenti, ferito solo l’autista dell’altro autocarro. L’uomo è stato preso in cura dal personale del suem 118 e portato in ospedale. Nelle operazioni di soccorso è rimasto ferito ad un braccio anche un vigile del fuoco, scivolato per terra a causa del manto stradale reso scivoloso dal gasolio, pure lui è stato portato in ospedale per altri accertamenti. Sul posto la polizia stradale e il personale di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 4 ore.