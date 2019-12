Spiagge venete unite, Venezia aderisce a “Venice Sands”

Condividi

Prende quota il progetto “Venice Sands – Le spiagge di Venezia“, che ora, grazie all’adesione di Venezia, con il Consorzio di promozione “Venezia e il suo Lido”, trova rappresentate tutte le realtà turistico balneari della costa veneta, capaci di far registrare 25 milioni di presenze turistiche all’anno. La presentazione del progetto si è svolta oggi al Lido di Venezia, alla presenza, tra gli altri, del prosindaco del Lido, Paolo Romor, e dell’assessore comunale alle Società partecipate, Michele Zuin. All’iniziativa sono inoltre intervenuti il vicepresidente della Regione Veneto, Gianluca Forcolin, l’assessore al Turismo del Veneto, Federico Caner, i presidenti dei Consorzi e i rappresentanti dei partner aderenti.

Nato nel 2017 dalla collaborazione tra i tre Consorzi di imprese turistiche riconosciuti dalla Regione Veneto, Bibione, Caorle, Jesolo, insieme ad Atvo, alle quali poi si sono aggiunte anche Eraclea, Cavallino-Treporti, Chioggia-Sottomarina e Isolaverde, il progetto ha l’obiettivo di valorizzare le peculiarità e le eccellenze del territorio delle città aderenti promuovendo progetti di promozione turistica, in Italia e all’estero, in modo unitario. In due anni – hanno spiegato i promotori dell’iniziativa – sono stati distribuiti in varie fiere nel nostro Paese e all’estero circa 40mila kit di materiale promozionale e il brand “Venice sands – Le spiagge di Venezia” ha raggiunto 450mila visitatori nel 2018 e 666mila nel 2019, il 48% in più rispetto all’anno precedente. L’azione di promozione turistica è stata veicolata anche attraverso varie testate giornalistiche, raggiungendo potenzialmente oltre 6 milioni di persone, cui si aggiungono, grazie ad un’operazione congiunta con la Regione Veneto, gli oltre 11 milioni di passeggeri transitati negli aeroporti di Monaco di Baviera, Copenhagen e Francoforte e i visitatori dei siti e dei canali social dedicati.

«Abbiamo deciso – ha esordito l’assessore Zuin – di aderire come Comune di Venezia a questo progetto utilizzando sia il Consorzio Venezia e il suo Lido che due nostre aziende partecipate, Vela Spa e Venezia Spiagge Spa, perché crediamo nel valore di fare squadra anche rispetto alla promozione delle nostre spiagge che danno tante soddisfazioni alle nostre Amministrazioni e ai nostri ospiti».

«E’ con grande orgoglio – ha aggiunto Romor – che vediamo completarsi questo progetto con l’ingresso di Venezia. Ringrazio soprattutto gli imprenditori del Consorzio Venezia e il suo Lido che hanno saputo cogliere questa opportunità e aderire a un progetto che contribuirà alla promozione turistica del Lido e di Venezia grazie anche alla partecipazione a fiere internazionali. Opportunità che non avremmo potuto cogliere da soli e che permetterà di valorizzare le peculiarità caratteristiche e le vocazioni turistiche particolari di ogni singola località, dall’accoglienza dedicata alle famiglie a quella più rivolta ai giovani e al divertimento, dalle proposte alla scoperta dell’ambiente naturale a quelle di tipo culturale, in modo da offrire un ventaglio il più ampio possibile agli ospiti e permettere di scegliere la vacanza che più si adatta alle loro esigenze».