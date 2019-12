Offre eroina gialla a poliziotti: arrestato rifugiato politico

Condividi

3 arresti e un chilo di cocaina sequestrata grazie all’attività di costante monitoraggio della terraferma veneziana dei poliziotti della squadra volanti, della squadra mobile della questura e del commissariato di Mestre. Nei giorni scorsi, gli agenti, durante il controllo di due cittadini albanesi, di 30 e 23 anni, gli agenti si sono insospettiti dall’atteggiamento nervoso ed insofferente tenuto da entrambi. Dopo averli perquisiti i poliziotti si sono recati nella loro abitazione rinvenendo un chilogrammo di cocaina, già suddivisa in quattordici dosi termosaldate e pronta per essere venduta. Su disposizione della Procura della Repubblica di Venezia, i due cittadini albanesi sono stati arrestati e portati in carcere a Santa Maria Maggiore di Venezia.

Ieri pomeriggio, invece, vicino alla stazione di Mestre, gli agenti del Commissariato di Mestre hanno arrestato un

cittadino nigeriano, di 26 anni, titolare di permesso di soggiorno come rifugiato politico, con precedenti per spaccio di stupefacenti e resistenza a Pubblico ufficiale e residente a Thiene (Vi). Sotto gli occhi degli agenti lo straniero, in sella ad una bicicletta, offriva ai passanti della sostanza stupefacente che, per le modalità di confezionamento e per il colore, era riconducibile alla cosiddetta ”gum”, ovvero l’eroina gialla. Gli operatori di polizia si avvicinavano allo straniero il quale offriva anche loro due dosi di eroina sputandola dalla bocca. Subito dopo, essendosi accorto di avere a che fare con dei poliziotti, cercava dapprima di rimettere in bocca le dosi di stupefacente, per poi scagliarsi contro gli agenti con calci e spintoni, nel vano tentativo di darsi alla fuga. Immediato l’intervento dei poliziotti del Commissariato, che hanno immobilizzato l’uomo e hanno proceduto all’arresto del soggetto per i reati di spaccio di stupefacenti e resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Arresto convalidato questa mattina.

