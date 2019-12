«Giornata contro olocausto capponi, premio a Cruciani perchè “senza palle”»

Condividi

«Oggi è la giornata nazionale contro l‘olocausto dei capponi, ogni anno centinaia di migliaia di capponi dopo essere stati castrati e allevati in batteria costretti a vivere in spazi angusti vengono uccisi in questi giorni per finire sulle tavole degli italiani. E proprio in questi giorni inizia la mattanza natalizia di questi meravigliosi volatili castrati».

L’AIDAA Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente che da sempre si batte contro gli allevamenti intensivi e contro lo sfruttamento massivo degli animali «in occasione del Cappone Day ha deciso di conferire il NON-premio “CAPPONE DELL’ANNO” a un personaggio pubblico che nel corso degli anni si è dimostrato “privo di coraggio” in occasione di confronti con gli amanti degli animali e nella tutela degli stessi. Il NON- premio deciso da una giuria popolare online è stato assegnato per questo 2019 pressochè all’unanimità al conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani con la seguente motivazione: “A differenza dei capponi veri che pur privati degli attributi vivono dignitosamente la loro condizione e la loro morte, il signor Giuseppe Cruciani in più occasioni si è dimostrato privo di coraggio nell’affrontare le questioni di tutela degli animali e spesso si è nascosto fisicamente davanti alle richieste di confronto da parte delle associazioni animaliste e dei singoli animalisti e non mancando in ogni occasione di far risaltare il suo comportamento come da deprivato di attibuti e per questo la giuria popolare lo ha insignito del NON PREMIO CAPPONE 2019″».