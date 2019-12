Profumo di Natale in casa Hellas, con un tocco di “sushi”

Condividi

Giornate di festeggiamenti in casa Hellas Verona in questi giorni prenatalizi. Ad accendere la tifoseria è stato l’appuntamento della cena di Natale gialloblù del Coordinamento New Hellas Group. Un evento che ha registrato una grande partecipazione.

Come riportato da una nota ufficiale della società una delegazione della squadra ha partecipato alla cena, firmando autografi e divertendosi insieme agli altri ospiti. Simpatico e curioso saluto di una tifosa giapponese proveniente da Tokyo, a cui l’Hellas Verona ha voluto regalare una maglia. Moltissimi i momenti piacevoli condivisi dai numerosi presenti con i calciatori per un augurio di buone feste… a tinte gialloblù.

Festa anche alla cena di Natale del Coordinamento Calcio Club dell’Hellas Verona, dove si sono dati appuntamento i rappresentanti di tutti i club affiliati che ogni giorno sostengono il Verona in casa e in trasferta. «Oltre alle centinaia di tifosi, presente anche una folta delegazione della squadra, Amrabat, Dawidowicz, Henderson, Kumbulla e Vitale, e della società, guidata dal direttore operativo Francesco Barresi. Gradito ospite anche l’allenatore dell’Hellas Verona Women Emiliano Bonazzoli» riporta la nota ufficiale del club. Hellas Verona che inoltre è tornata sul parquet del Palazzetto Masprone per il “Natale dello Sportivo”, organizzato come ogni anno dal comitato regionale del Coni e dalla curia diocesana di Verona: hanno partecipato il presidente Maurizio Setti, il direttore operativo Francesco Barresi, oltre ad una delegazione della prima squadra gialloblù e dell’Hellas Verona Women.

